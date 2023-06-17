Tarkan Zengin Temmuz ayında 37 milyon kişiyi ilgilendiren maaş artışları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, "Asgari ücretin 10 bin liranın üstüne çıkacağı yönünde net bir beklenti var. %20 zam olduğunda 10 bin 208 liraya çıkıyor. %30'luk zam olduğunda 11 bin liraya yaklaşıyor. Benim temel beklentim,%30'lar civarı bir artış bekliyorum." dedi.

Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin şunları söyledi:

"37 MİLYONU İLGİLENDİREN BİR ATIŞ DÖNEMİ"

Yılda iki defa olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında hem memurların, memur emeklilerinin, SGK-Bağ-Kur emeklilerinin, maaşları memur maaşlarına bağlı olan engellilerinin, engelli yakınlarının, evde bakım maaşlarının,65 yaş aylığının, şehit ve dul yetim aylıklarının artırıldığı bir dönem.

Böyle baktığımız zaman 21 milyon kişiyi doğrudan etkileyen dönemdir. Bu dönem geçmiş Temmuz aylarından farklı olarak, asgari ücrete de ilave bir zam yapılacak. Türkiye'de 16 milyon 685 bin işçi statüsünde kişi var. Bunların yaklaşık 7 milyonu asgari ücretlidir.

Asgari ücret, sadece asgari ücretle çalışanları değil, aynı zamanda asgari ücret üzerinde alanları ilgilendirdiği için 16 milyonu da etkileyen bir düzenlemedir. Bu yüzden 37 milyonu ilgilendiren bir artış dönemidir. Aileleri ile birlikte düşündüğümüz zaman neredeyse toplumun tamamını ilgilendiren maaş ve artış dönemidir.

"YÜZDE 30'LAR CİVARINDA BİR ARTIŞ BEKLİYORUM"

Asgari ücretin 10 bin liranın üstüne çıkacağı yönünde net bir beklenti var. %20 zam olduğunda 10 bin 208 liraya çıkıyor. %30'luk zam olduğunda 11 bin liraya yaklaşıyor. Benim temel beklentim, geçtiğimiz Temmuz ayında %30'luk bir artış yapılmıştı. Asgari ücrete verilen destek miktarı, asgari ücretin artış yönünü de belirleyecektir. Ben %30'lar civarı bir artış bekliyorum.

Bunun nedeni de asgari ücret tespit komisyonu, artış miktarını Cumhurbaşkanımıza sunuyorlar. ve her bu artış döneminde de sayın Cumhurbaşkanımızın çalışanlar lehine bir katkısı ve son dokunuşunu oluyor. Şu anda asgari ücrete 400 lira gibi bir destek söz konusu. Bu destek de Haziran ayında son buluyor. Dolayısıyla masada ücret artışının yanı sıra asgari ücret desteğinin devam etmesi ve bunun artırılması da söz konusu. Bura da yapılacak artışında, rakamın yukarıya gitmesinde etkili olacak faktörlerden birisi.

"TOPLU SÖZLEŞMENİN ÖN GÖRDÜĞÜNÜN ÇOK ÜSTÜNDE BİR ARTIŞ YAPILACAKTIR"

Kamu işçilerinin çerçeve protokolü 9 Mayıs 2023 tarihinde imzalandı. Ancak çerçeve protokolü imzalandıktan sonra sendikalarda kendi toplu sözleşmelerini imzalıyorlar. O imzadan sonra toplu sözleşme devreye giriyor.

Emeklilik konusunda ise bizde üç statü var. Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklileri var. Memur emeklilerinin maaş artışı, memurlarla yapılan toplu sözleşmede belirleniyor. Şu anda yürürlükte olan 6.dönem toplu sözleşmesi var. Bu sözleşmeye göre memurlara yapılacak zamlardan doğrudan memur emeklileri de yaralanıyor. Şu anda mevzuatın ön gördüğü 5 aylık değerlendirmeye göre zam oranı %13.13'tür. Bunu bir de Haziran ayı enflasyonu dahil edilecek.

Ama bu dönemin farklılığı, toplu sözleşmenin ön gördüğünün çok üzerinde bir atış yapılıyor. Örneğin geçen Ocak ayında memur ve memur emeklilerine %16.48 zam yapılması öngörülürken, %13.52'lik bir refah payı verilerek toplamda %30'luk zam yapılmıştı. Bu dönemde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıklanmıştı. Bu rakamın üzerinde alanlarda kademeli veya seyyanen olacağı karar verildikten sonra memur emeklilerinin de maaşları bu çerçevede belirlenecektir.

Emekli maaş artışları ise şu anda 5 aylık %15.26, buna haziran ayındaki TÜFE'de etkilenecek. Ama geçen dönem refah payı verilmişti. 5 Temmuz'da Haziran TÜFE rakamları açıklanacak. Ondan sonra da ne kadar refah payı verileceğine bakacağız. SSK, Bağ-Kur emekli maaşları da belli olacak. En düşük emekli aylığı 7500 liraya çıkarılmıştı. 7500 liranın üstünde emekli maaşı alanlar kendilerine haksızlık yapıldığını söylediler. Hükümet bunu dikkate alarak bir çalışma başlattığını söylemişti. Bunun da sonuçlarını yakın zamanda göreceğiz.

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