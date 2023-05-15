WanHaber - Özel

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimleri dün 17:00 itibari ile sona erdi. Parlamentoya 600 milletvekilinin seçildiği seçimlerde, resmi olmayan rakamlara göre; Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP) 266, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 169, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) 50, İYİ Parti 44, Yeşil Sol Parti(YSP) 62, Yeniden Refah Partisi(YRP) 5, Türkiye İşçi Partisi(TİP) 4 milletvekili çıkardı.

VANLI 3 İSİM BAŞKA İLLERDEN VEKİL SEÇİLDİ

Vatandaşlar, Van dışında İYİ Parti’den aday olan Seyithan İzsiz, Deva Partisi’nden aday olan Evrim Rızvanoğlu ve Gelecek Partisi’nden aday olan Mustafa Bilici’nin seçilip seçilmediğini merak ediyor.

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girmişti. İYİ Parti ise seçime kendi listelerinden girdi.

Van dışından aday olan Evrim Rızvanoğlu, Deva Partisi İstanbul 2. Bölge 8.sırada, CHP listelerinden kendine yer bulmuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre; millet ittifakının İstanbul 2. Bölge’de 10 vekil çıkardığı listede Evrim Rızvanoğlu, Deva Partisi İstanbul 2.Bölge 8.sıradan vekil olmaya hak kazandı.

Van dışından aday olan bir diğer isim olan Seyithan İzsiz, İYİ Parti İstanbul 3.Bölge 2.sıradan aday olmuştu. İYİ Parti’nin İstanbul 3.Bölgede 3 aday çıkarmasından sonra, Seyithan İzsiz, vekil olmaya hak kazandı.

Gelecek Partisinden aday olan Mustafa Bilici, İzmir 2. Bölge 7.sırada CHP listelerinden kendine yer bulmuştu. İzmir 2. Bölgede CHP’nin 7 aday çıkardığı 28. Dönem milletvekili seçimlerinde Mustafa Bilici, 7. sıradan vekil olmaya hak kazandı.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik