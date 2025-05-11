Türkiye'de nüfus azalmasının önüne geçmek amacıyla yeni teşvikleri uygulamaya sokmak için harekete geçildi. Doğurganlık seviyelerini yükseltmek için Meclis'e yeni kanun teklifinin getirilmesi beklenirken, detaylar da belli oldu.

ÜÇ ÇOCUKLU ANNELERE KPSS'SİZ MEMUR OLMA HAKKI

Üçüncü doğuran kadınlara kamu kurumlarında iş hakkı tanınacak. 3 çocuklu kadınlar için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şart koşulmayacak. Ancak atanacak kişilerin, atanacakları kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere başvuru usul ve esasları ile görevlendirilecek kurumlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenmesi bekleniyor.

Adaylarda, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu hizmetinden yasaklı olmamak, genel sağlık şartlarını taşıması şartları aranacak. NTV'de yer alan habere göre hak sahiplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenmesi beklenirken, atamalar kura usulü ile yapılacak.

İŞTE ATAMALARIN YAPILACAĞI POZİSYONLAR

Adaylar kanun kapsamında bir defa atama hakkı kullanabilecek. Atamalarda öğrenim durumu esas alınacak. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının hizmetli ünvanlı kadro ve pozisyonlara, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının öğrenim durumlarına uygun memur ünvanlı kadro ve pozisyonlara atanacak. İlgili kanun teklifinin kısa süre içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.