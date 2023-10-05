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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2022-2023 verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de geçen yıl okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 19 milyon 904 bin 679 öğrenci eğitim aldı.

Yüzde 11,7'si açık öğretim okuyor

Bu öğrencilerin 2 milyon 346 bin 654'ü yani yüzde 11,7'si açık öğretimde okuyor.

1.1 milyon öğretmen

Önceki eğitim yılında bu rakam 1 milyon 738 bin 198'di; bir yıl içinde 608 bin 456 öğrencinin daha açık öğretime geçtiği görülüyor. Bu öğrencilerin 337 bin 174'ü ortaokulda, 2 milyon 9 bin 480'i ise lise kademesinde okuduğu belirtildi.

Özel okullardan meslek liselerine kadar eğitime dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı rapordan öne çıkan diğer veriler şöyle:

Tüm kademelerde 1 milyon 149 bin 201'i kadrolu, 5 bin 182'si sözleşmeli olmak üzere toplam 1 milyon 154 bin 383 öğretmen bulunuyor. Okul öncesinde 2 milyon 55 bin 350; ilkokulda 5 milyon 535 bin 531; ortaokulda 5 milyon 524 bin 117; lisede 6 milyon 789 bin 681 öğrenci var.

Öğretmene çevrim içi sınav

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım tarihindeki 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları' yazılı sınavının çevrim içi olacağını duyurdu.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü tamamlandı.

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Sınav sonuçları 24 Kasım'da ilan edilecek.

Kaynak: AA