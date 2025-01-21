2024 yılının bitmesi ile ne kadar vergi ödendiği merak edilmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla göre yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüzde 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu.

80 il ile kıyaslandığında İstanbullu'nun ödediği vergi miktarının en yüksek seviyede olduğu görüldü. Buna göre, 85,4 milyon olan ülke nüfusunun 15,7 milyon kişi ile yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul tek başına vergi pastasının yaklaşık yarısını oluşturdu.

EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN 10 ŞEHİR

Dünya'dan Naki Bakır'ın haberine göre, İstanbul'dan sonra en fazla vergi pastasına katkı yapan il Ankara oldu. Kocaeli ise 753 milyar lira vergi ödeyerek yüzde 10,3 payla üçüncü sırada yer edindi.

İşte en çok vergi ödeyen şehirler:

1) İstanbul

2) Ankara

3)Kocaeli

4) İzmir

5) Bursa

6) Mersin

7) Antalya

8) Adana

9) Tekirdağ

10) Hatay

Düşük nüfus ve ekonomik faaliyetlerinin az olması nedeniyle 2024 yılında en az vergi ödeyenler şehirler ise şu şekilde:

1) Bayburt

2) Tunceli

3) Ardahan

4) Gümüşhane

5) Kilis

KİŞİ BAŞI VERGİDE BİRİNCİ KOCAELİ OLDU

Kişi başı vergiyi en çok ödeyen şehir ise Kocaeli oldu. Ortalama olarak 85 bin 565 lira ödeyen Kocaeli, diğer şehirlere göre farklı bir aralıkta oluştu. Bu ilde kişi başına vergi tahsilatı, Türkiye ortalamasının 4,2 katı düzeyinde gerçekleşti. Kocaeli'de böyle bir sonucun çıkması nedeni olarak ise büyük sanayi kuruluşlarının burada bulunması kaynaklı gösterildi.

Ekonomisi en büyük ancak aşırı yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul ise kişi başına ortalama yıllık vergi tahsilatında 227 bin 896 lira ile Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

İŞTE KİŞİ BAŞI EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN ŞEHİRLER

1) Kocaeli

2) İstanbul

3) İzmir

4) Ankara

5) Mersin

6) Yalova

7) Tekirdağ

8) Bursa

9) Antalya

10) Muğla