Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2024 yılı işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine ilişkin rapor yayımladı. Raporda, tesislere geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranlarının iller ve ilçeler bazındaki dağılımı detaylı olarak açıklandı.

Rapora göre, 2024 yılında Van ilinde tesislere toplam 364 bin 945 ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçilerin 162 bin 232’si yabancı, 202 bin 713’ü ise yerli turistlerden oluştu. Aynı yıl Van’da toplam geceleme sayısı 718 bin 827 olarak kaydedildi; bunun 346 bin 599’u yabancı, 372 bin 228’i yerli turistler tarafından gerçekleştirildi.

Ortalama kalış süresi 1,97 gün olarak hesaplanırken, doluluk oranı yüzde 35,83 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı konaklama verilerine göre Van'da doluluk oranının yüzde 35,83 olması, konaklama tesislerinin kapasitesinin henüz tam olarak kullanılmadığını işaret ediyor.

Aynı dönemde ortalama kalış süresinin yaklaşık 2 gün olması, Van’ın daha çok kısa süreli ziyaretler için tercih edildiğini gösteriyor.