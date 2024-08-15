Retro Dönemleri ve Merkür Retrosu Sonrası Neler Yaşanacak?

Retro Nedir ve Ne Zaman Bitecek?

Retro, gezegenlerin gökyüzünde geri hareket ediyor gibi görünmesi durumudur. Bu dönemlerde genellikle iletişim, seyahat ve teknoloji alanlarında aksaklıklar yaşanabilmektedir. 2024 yılında Merkür retrosu 6 Ağustos'ta başladı ve ilk olarak Başak burcunda, ardından 15-28 Ağustos arasında Aslan burcunda gerçekleşecek.

Merkür Retrosu Ne Zaman Bitecek?

Merkür retrosu 28 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihten sonra iletişim, seyahat ve teknolojik konularda düzgün işleyişin yeniden başlaması bekleniyor. Retro dönemlerinin genellikle 3 hafta sürdüğü göz önüne alındığında, 2024 yılındaki Merkür retrosu da 15 Ağustos - 28 Ağustos tarihleri arasında yaşanacak.

Retro Dönemlerinde Neler Yaşanıyor?

Retro dönemlerinde iletişim, seyahat ve teknoloji alanlarında aksaklıklar, gecikmeler ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bu nedenle bu dönemlerde önemli kararlar vermek, sözleşmeler imzalamak veya büyük yatırımlar yapmak önerilmez. Bunun yerine mevcut projelerin tamamlanması, planlamaların gözden geçirilmesi ve eksiklerin tamamlanması daha uygun olacaktır.

Retro Sonrası Neler Olacak?

Retro döneminin sona ermesiyle birlikte iletişim, seyahat ve teknoloji alanlarında düzgün işleyişin yeniden başlaması beklenmektedir. Gecikmelerin giderilmesi, anlaşmazlıkların çözülmesi ve projelerin ilerlemesi söz konusu olacaktır. Bu dönem genellikle rahatlama ve yeni başlangıçlar için uygun bir zaman olarak görülür.

Sonuç olarak, 2024 yılının Merkür retrosu 28 Ağustos'ta sona erecek ve ardından iletişim, seyahat ve teknoloji alanlarındaki aksaklıkların giderilmesi bekleniyor. Retro dönemlerinde dikkatli olmak ve önemli kararlar vermekten kaçınmak önemlidir.