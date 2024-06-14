TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef, yeni sezonuyla izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Ünlü şeflerin jüri koltuğunda yer aldığı program, 2024 sezonuyla birbirinden yetenekli yarışmacıları ağırlıyor. İşte detaylar!

"MasterChef 2024 Başladı! Yeni Sezonun Heyecanı Kaçmaz!"

TV8 ekranlarının vazgeçilmezi MasterChef'in 2024 sezonu bugün başladı! Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi usta şeflerin jürilik yaptığı program, lezzet dolu yarışmacılar ve şaşırtıcı anlarla dolu olacak.

"MASTERCHEF JÜRİLERİNİN ŞOVU DEVAM EDİYOR"

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi tanınmış şeflerin liderliğindeki jüri ekibi, yeni sezonda da şovlarını sürdürüyor. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar arasında, kıyasıya bir rekabet ve lezzet dolu anlar izleyicileri bekliyor.

"ALL STAR ŞAMPİYONU HATIRLANIR MI?"

Geçtiğimiz yılın unutulmazlarından olan All Star şampiyonasında, Esra şampiyonluğu kazanmıştı. Bu yılın yarışmacıları ise büyük merak konusu. Kimlerin mutfakta şov yapacağını görmek için MasterChef'e göz atın!

"YENİ SEZONUN DETAYLARI CANLI YAYINDA AÇIKLANACAK"

2024 MasterChef yeni sezonunun detayları, programın ilerleyen bölümlerinde canlı yayında açıklanacak. Heyecanlı anları kaçırmamak için TV8 ekranlarına göz atın ve bu lezzet dolu yolculuğa siz de katılın!