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İyi bir üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci, 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavında ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS 2023'ün sonuçları bugün belli oldu.

ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara ulaşılacak

Adaylar sonuçlara, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

2023 YKS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilecek.

"Heyecanlı bir bekleyiş sona erdi"

YKS sonuçlarının açıklandığını duyuran ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"YKS sınavının tamamlanmasıyla başlayan heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. ÖSYM olarak 3,5 milyondan fazla adayımızın beklediği 2023 YKS sonuçlarını açıklıyoruz, hayırlı olsun. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu. Birincilerimizi paylaşmadan önce, şunları ifade etmek istiyorum. Başarı bir ekip işidir. Başta adaylarımız olmak üzere, bu sürece katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı, evlatlarımızı en iyi şekilde sınava hazırlayan velilerimizi, ailelerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımızın başarılarının devamını diliyorum. Eğitimlerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına ve ülkemize faydalı işler yapacaklarına olan inancım tamdır."

"Tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır"

"2023 YKS sürecinde aday başvuru sayısı olarak tarihi bir rekor kırılmıştır. 3,5 milyon üzerinde aday sınava başvurmuştur. Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır."

YKS birincileri belli oldu

Ersoy, YKS birincilerini açıklayarak şunları söyledi:

"Öncelikle TYT alanında başvuran aday sayımız 3 milyon 527 bin 443'tür. Bu adaylar arasından Bu adaylar arasından Harun Durak Bor Şehit Ramazan Kılıç Anadolu Fen Lisesi, Niğde.

Alan Yeterlilik Testi birincilerimiz, başvuran aday sayımız 2 milyon

573. İki kardeşimiz birinciliği paylaştı. Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu

Lisesi, Ankara. Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi, Konya.

Eşit ağırlık alanında Emre Ekici, Süleyman Demirel Fen Lisesi, Afyonkarahisar. Sözel alanda Ahmet Berk Takır, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul.

Yabancı Dil Testi Alanında başvuran aday sayımız 338 bin 9'dur. Bu alanda Almanca için Volkan Emre Eke, Atatürk Lisesi, İzmir.

Arapça alanında Hüseyin Furkan Erdem, Konya. Mustafa Büyük Kaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Konya.

Fransızca alanında Emirhan Kılıç Galatasaray Lisesi, İstanbul.

İngilizce alanında Metin Furkan, Amarat Özel Buca Doğa Teknoloji Lisesi, İzmir.

Rusça alanında Bengüsu Akbaba Özel Taker Anadolu Lisesi, İzmir.

Kardeşlerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Biliyor ve inanıyoruz ki; bir milletin devletin gücü, tankı, topu, silahı, teknolojisi değil, bunun yanında en önemlisi, 'Büyük Türkiye' yolunda vatan, millet aşkıyla çalışan gençliğidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlar bizim yarınlarımızın teminatıdır.

2023 YKS sonuçları bugün açıklanacak

Tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacak

Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

ÖSYM Başkanı Ersoy yaptığı açıklamada, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Ersoy, tercih süreciyle ilgili şöyle konuştu:

"Öncelikle adaylarımız, ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündükleri bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlerle ilgili bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

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