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41 yıllık köklü bir eğitim öğretim kurumu olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi koordinesinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen 'Üniversite Tercih Günleri'nde Üniversitemiz, 21-28 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde öğrencilerin heyecanlı bekleyişine ortak oldu.

2023 YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından öğrenciler için tercih sürecinin başlamasıyla birlikte bir hafta boyunca gençlerin tercihlere hazırlık sürecinde onlara eşlik eden Üniversitemiz akademisyenleri, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun yayımlanması ile adayların istedikleri bölümler hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Van YYÜ 19 Fakülte, 11 Meslek Yüksekokul, 3 Yüksekokuluyla birlikte akademik ve idari birimleri aday öğrencilere tercih sürecinde bilgi vermek için 'İpekyolu Kent Parkı'nda stantlarda yer aldılar. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB) tarafından görevlendirilen 6 rehber öğretmen YÖK ATLAS, Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), YKS Tercih Kılavuzu ve özel üniversite robotları ile öğrencilere üniversite tercihlerinde yol gösterdiler.

Tercih günlerinde Van YYÜ Fakülte Dekanları ve Meslek Yüksekokul Müdürleri de öğrencilerle bir araya gelerek alanlarıyla ilgili söyleşiler düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler, 8 günlük sürede Üniversitemizin sosyal ve sportif imkânları, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım olanakları gibi birçok konuda detaylı bilgi edinme imkânı buldular.

Ayrıca öğrencilere çok sayıda tanıtım materyalleri de dağıtıldı. Van YYÜ Psikolojik ve Rehberlik Danışma Merkezi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile Kariyer Geliştirme Merkezi de aday öğrencilerle bir araya gelerek üniversitenin fiziksel yapısı, eğitimi ve sunduğu olanaklarla ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilerin kazanımları hakkında bilgilendirmede bulundular.

Tercih yapacak aday öğrencilere başarılar dileyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Gençlerimiz, zorlu bir sınav sonrası tercih sürecine girmiş bulunmaktalar. İnşallah gönüllerindeki mesleğe ulaşırlar ve kariyer basamaklarını hızla çıkarlar. Buradaki en önemli husus öğrencinin önce sevdiği, istediği ve kendi karakterine, mizacına uygun bir bölümü tercih etmesidir.

Bu noktada, ilgi alanlarını geliştirebilecekleri, nitelikli bir eğitim alabilecekleri güçlü bir akademisyen kadrosuna sahip üniversiteleri tercih etmeleri çok önemlidir. Biz Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak öğrencilerimize, aile sıcaklığında nitelikli bir eğitim alma imkânı sağlıyoruz.

Öğrencilerimizin her açıdan donanımlı bir birey olmaları için öğrenci odaklı üniversite anlayışına sahibiz. Tüm aday öğrencilerimize tercihlerinde başarılar diliyor; sonuçların öğrencilerimiz, aileler ve tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi