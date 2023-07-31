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Memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yılı kapsayacak zam görüşmeleri yarın başlıyor. 1 ay içinde tamamlanması gerekecek zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

Toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak. Memur-Sen'in beklentisi, önümüzdeki yıl için yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak paylaşıldı.

Memur-Sen, 2024'ye ilk 3 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 35, ikinci 3 ay için yüzde 10, üçüncü 3 ay için yüzde 15, dördüncü 3 ay içinse yüzde 10 zam istedi.

2025 için ise 6'şar aylık 2 dönemde zam yapılması talep edildi.

İlk 6 ay için yüzde 10'u refah payı olmak üzere yüzde 25, ikinci 6 ay içinse yüzde 15 zam istendi.

NTV'de yer alan habere göre; Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.

İLK TOPLANTIDA NELER MASADA OLACAK

Öğretim görevlisi Tarkan Zengin, ilk toplantıda niyetlerin dile getirildiği bir açılış toplantısı olacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Oturumlar, müzakereler daha sonraki günlerde belli olacaktır. Muhtemeldir ki o gün bir takvim belli olabilir. Hangi hizmet kollarının ne zaman görüşüleceğine dair. Kamu çalışanlarına geneline yönelik taleplerin ne zaman görüşüleceğine dair takvim de belli olabilir."

SALI GÜNÜ BAŞLIYOR

3,7 milyon memur ve sözleşmeli personel ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri salı günü başlayacak.

GÖRÜŞMELER AĞUSTOS AYI SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Toplantıya kamu işveren tarafı ve memur sendikalarının yetkilileri katılacak.

Zengin, toplamda çalışanları temsilen 15 kişilik bir heyetin masada olacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"Masada sendika taraflarında konfederasyon olarak en fazla üyeye sahip birinci ikinci ve üçüncü konfederasyonun temsilcileri oluyor. 11 hizmet kolu var. Şu anda 11 hizmet kolunda da Memur Sen'e bağlı sendikalar yetkili. Konfederasyonlar olarak da Memur-Sen yetkili konfederasyon.. Kamu-Sen masada olacak ve KESK masada olacak. Toplamda çalışanları temsilen 15 kişilik bir heyet masada olacak."

Görüşmeler ağustos ayı süresince devam edecek.

HABER7