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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

TÜİK, 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerini paylaştı.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE'YE 494 BİN 52 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2022 yılında, bir önceki yıla göre %33,2 azalarak 494 bin 52 kişi oldu. Göç eden nüfusun %52,9'unu erkekler, %47,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA 466 BİN 914 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre %62,3 artarak 466 bin 914 oldu. Göç eden nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531'ini Türk vatandaşları, 327 bin 383'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

VAN’IN DURUMU

Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımına göre, %35,4 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u %14,8 ile Antalya, %5,4 ile Ankara, %3,9 ile Bursa ve %3,8 ile Mersin takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına göre ise; %39,5 ile yine İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu, İstanbul'u %9,8 ile Ankara, %6,7 ile Antalya, %3,4 ile Samsun ve %3 ile İzmir’in izlediği görüldü.

TÜİK’in 2022 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerine göre Van’ın nüfusu 1 milyon 128 bin 749 kişi olarak açıklanırken, bin 253 kişinin Van’a göç ettiği, bunların 674’ünün erkek, 579’unun kadın olduğu görüldü.

Van’dan göç edenlerin sayısı ise bin 318’i erkek, 696’sı kadın olmak üzere 2 bin 14 kişi olarak açıklandı.

Van’a gelen göçün 258’i Türk vatandaşı, 995’i yabancı uyruklulardan oluşurken, Van’dan giden göçün ise 471’i Türk vatandaşı, bin 543’ünün ise yabancı uyruklulardan oluştuğu kaydedildi.