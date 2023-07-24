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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman hekim Hayat Hastanesi Diyetisyeni Rozelin Aslan, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte bedende birçok değişiklik meydana geldiğini ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yaz aylarında vücut sıcaklığının normal değerlerde tutulması için terlemeyle birlikte sıvı kaybının yaşandığını belirten Aslan, “Günlük olarak çeşitli şekillerde vücuttan yaklaşık 2,5 litre su kaybı oluyor. Bu kayıpların farklı içeceklerle giderilmesi gerekiyor.

Yaklaşık 2- 2,5 litreye ulaşan sıvı ihtiyacımızı sağlamak için öncelikle su, süt, ayran, çay, limonata, meyve suları gibi sıvıları tüketmeliyiz. Sıcaklarda aşırı terleme sonucu vücuttan terle birlikte sodyum, potasyum gibi mineraller de atıldığından, halsizlik, nabız zayıflığı, yorgunluk ve dolaşım bozukluğu belirtileri görülebilir.

Sodyum kaybını önlemek için tuzlu ayran, potasyum kaybını önlemek için de bol sebze ve meyve tüketilmelidir. Asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki ve meyve çayları tercih edilebilir” dedi.

Vücudun savunma sistemini korumak için yoğurt, ayran gibi gıdaların tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Aslan, “Yanlış beslenmeden dolayı rafine şeker, meyve suları ve tatlıyı fazla tüketmekten dolayı sıkıntılar başlıyor. Bunun önüne geçmek için ara öğünle beslenme, meyveleri tek başına yememek, yanında yağlı proteinli yoğurt, yağlı tohumlu cevizle tüketmek diyabetin önüne geçecektir. Yaz aylarında tüketilen yağlı ve hamurlu yiyecekler; aşırı sıcaklarda vücutta yorgunluğa, baş ağrısı ve tansiyona neden olur.

Bu nedenle özellikle sıcak yaz günlerinde, ağır hamur işleri, hamur tatlıları ve kızartmalar gibi yiyeceklerden kaçınmalıyız. Sıcak aylarda mümkün olduğunca yağı azaltmak faydalı olacaktır. Kızartma yerine ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Sebzeleri kızartmak istediğinizde çok az yağla harmanlayarak fırınlayıp, üzerine yoğurt ekleyerek kızartma tadına ulaşabilirsiniz.

Bir kilo sebze pişirirken iki yemek kaşığı kadar yağ kullanılmalı. Bunun yanında vücut direncinizi artırmak için bol sebze, salata ve meyve tüketmeye özen gösterin. Sebze ve meyveler içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidanlar nedeniyle sağlıklı beslenmede öncelikli olarak yer vermemiz gereken besin gruplarıdır. Sebze tüketimi ile genel su ihtiyacımızı gidermiş oluruz. Posa miktarı ile bağırsak sağlığımıza etki eder, dolayısıyla da genel sağlığımıza fayda sağlamış olur. Buna ilave olarak meyveler şeker içeriğinden dolayı, tatlı isteğimizi de karşılayacağı için tatlıya olan eğilimi de azaltacaktır” ifadelerini kullandı.

Ekmek seçiminde de doygunluk sağlaması içi tam buğday unundan yapılmış olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Aslan, “Çavdar ve yulafı tercih edebilirsiniz. Pilav ve makarnayı sınırlandırın ve bunları az yağlı yapmaya çalışın. Çorbalar yaz için sıcak olabilir. Soğuk ayran çorbası gibi yaz çorbalarını tercih edebiliriz. Yine yaz aylarında fiziksel aktivitemizi artırmak (tempolu yürüyüş ve yüzme), kış aylarında aldığımız kilo fazlalıklarını atmamızı sağlar. Böylelikle de kemik, kas ve kalp sağlığımızı korumuş oluruz” diye konuştu.iha