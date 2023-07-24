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Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan doluluk oranıyla gözde yer olan Van Gölü’nün Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz sahilleri, çevre illerden de akın eden vatandaşlarla dolup taşıyor. Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 37 derecelere kadar yükseldiği Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor.

Özellikle hafta sonlarında Ahlat ve Adilcevaz’ın Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. Son yıllarda göl turizmine yönelik yapılan yatırımlar ve artan plajlarla birlikte yaz mevsiminde Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir eden Van Gölü sahilleri; temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Bitlis merkezden Adilcevaz’a yüzmeye giden İsmail Buhan adlı vatandaş, “Genellikle son yıllarda Van Gölü’nü tercih ediyorum. Akdeniz bölgesinde de tatil yapma fırsatım oldu ama Van Gölü çok güzel ve temiz” dedi.iha