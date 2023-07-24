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Wanhaber / Ramazan Çetin

Son günlerde hava sıcaklıklarının bunalttığı Van ilçelerinde, bugün öğlen ile akşam saatleri arasında yağmur beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilere göre Van’ın doğu ilçelerinin öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

YAĞMUR YAĞMASI BEKLENEN İLÇELER

Yapılan tahminlere göre; Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinin öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ve bugün rüzgarın da kuzeyli ve doğulu yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor.