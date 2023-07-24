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Son zamanlarda yaşanan kuraklık ve akarsuların taşıdığı çöpler sebebiyle yok olmanın eşiğine gelen Van Gölü, vatandaşları korkuttu.

Özellikle son yıllardaki yağışların azlığı, göl suyunun metrelerce çekilmesine neden oldu. Suyun çekilmesiyle birlikte özellikle yerleşim yerlerine yakın alanlardan kötü kokular yükselmeye başlarken, göl yüzeyinde ise bu kirliliğin ciddi boyuta ulaştığı gözlemlendi.

Bitlis’in Tatvan ilçe sahilinde kötü kokuya neden olan bu kirlilik, hem doğal yaşamı hem de göldeki ekosistemi etkiliyor. Vatandaşlar ise korkutan kirliliği görünce yetkililere isyan etti.İHA