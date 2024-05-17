Öğretmen adaylarının beklediği açıklama, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayınlandı..

Mezuniyet belgeleri elektronik ortama yüklenecek

Başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınav duyuruları 10 Haziran'da

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.