Wanhaber / Haber Bülteni

Van Gölünü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Van Gölü Aktivistleri Derneğinin destekleriyle gecen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Van Denizi Yüzme Festivali bu yılda renkli görüntülere sahne olacak.

Yerli ve yabancı birçok davetlinin olacağı festivalin açılışı 19 Temmuz’da Kale Atatürk Kültür Parkında yapılacak olan kayıtlar kamp ile start alacak. 4 gün sürecek olan festivalin program takvimi ise şu şekilde olacak:

20 Temmuz’da su altındaki antik yoldan Çarpanak Adası'na yüzme etkinliği

21 Temmuz kıyıdan Adır Adasına yüzme etkinliği

22 Temmuz’da Bitlis Nemrut Krater Gölünde yüzme etkinliği

23 Temmuz’da ise Akdamar Adasına yüzme etkinliği gerçekleştirilecektir

Yüzme etkinliklerine katılan yüzücüler için yüzme balonu ve düdük zorunlu malzeme olacak.

İsteyenler etkinliklerin düzenleneceği alanlarda kamp ve çadır kurabilecekler.