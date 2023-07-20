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Wanhaber / Haber Merkezi

Vali Ozan Balcı; Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Orman İşletme Müdürü Mehmet Kandilli ve Tokat ilinden gelen Ziraatçı Salih Eraydın’ı makamında kabul etti.

Ziyarette Van’a yeni kurulan ‘Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’ ve devam eden meyvecilik projesinin detayları konuşuldu.

250 BİN FİDAN DAĞITILDI

Meyvecilik projesi kapsamında şimdiye kadar; 102 bin 810 adet ceviz, 20 bin 861 adet armut, 68 bin 630 adet elma, 9 bin 800 adet ayva, 22 bin 453 adet kayısı, 17 bin 141 adet kiraz, 5 bin 919 adet badem, bin 22 adet erik, 523 adet vişne, 350 adet asma fidan olmak üzere bu ilkbaharda toplamda 250 bin fidanın vatandaşlara dağıtıldığı belirtildi.

Ayrıca fidanlıkta bulunan 925 bin çeşitli fidanın ve 1 milyon Erciş Üzümünün dağıtımının yapılacağı aktarıldı.

VAN’A ÖZGÜ FİDANLAR DAĞITILACAK

Vali Ozan Balcı, Van’a özgü yaklaşık 133 bin fidanın da aşılanarak önümüzdeki süreçte vatandaşlara dağıtılacağını belirtti.

Bu kapsamda önümüzdeki ay; 25 bin adet elma, 20 bin adet kayısı, 4 bin adet kiraz, 10 bin adet vişne, 5 bin 500 adet şeftali olmak üzere toplamda 64 bin 500 fidanın önümüzdeki ay (ağustos) vatandaşlara dağıtılacağı açıklandı.

Vali Balcı, önümüzdeki süreçte de 320 bin yeni fidanın yetiştirileceği müjdesini verdi.

Buna göre; 60 bin adet elma, 20 bin adet armut, 15 bin adet ayva, 15 bin adet erik, 25 bin adet kayısı, 50 bin adet kiraz, 50 bin adet vişne, 15 bin adet şeftali, 5 bin adet nektarin, 10 bin adet dut, 50 bin adet ceviz, 5 bin adet badem olmak üzere toplamda 320 bin toplamda fidan yetiştirilerek vatandaşlara dağıtılacak.

Vali Balcı, “Vişne, şeftali, nektarin, üzüm, badem, ceviz, erik, kayısı, dut, kiraz, elma ve armuttan oluşan 2 milyon 700 bin meyve fidanını Van’ımızın bereketli topraklarıyla buluşturmuş olacağız” dedi.