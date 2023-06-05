Wanhaber - Özel

TFF 2. Lig’de play-off heyecanı 3. Tur ile devam edecek. Van Spor’un 1. Tur’da elendiği play-off’larda 4 takım 3. Turda final için ter dökecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda 7 Haziran’da İskenderunspor A.Ş., Pendik Stadı’nda Bucaspor 1928’i ağırlayacak. Bu maçın rövanşı ise 11 Haziran tarihinde Yeni Buca Stadı’nda oynanacak.

Bir diğer maçta ise yine 7 Haziran günü Anagold 24Erzincanspor, kendi sahasında Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 11 Haziran tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak.

Rövanş maçlarının ardından rakiplerini eleyen 2 takım final maçında karşı karşıya gelecek.

Mehmet Salih Giyci