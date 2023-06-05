Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, T24'ten Murat Sabuncu'ya dikkat çeken açıkamalarda bulundu.

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını üç kez HDP'ye ilettiğini ancak geri dönüş olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu ve ittifak partilerine sitem eden Başak Demirtaş, "Selahattin’e idam istenilirken ne yazık ki büyük bir sessizlik oldu; Kılıçdaroğlu sustu, HDP eş başkanları sustu, ittifakımızdaki partiler sustu. Tek bir kişi bile aramadı, kimse bir mesaj bile göndermedi." dedi.

Başak Demirtaş'ın T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularına verdiği yanıtların bir kısmı şöyle:

MUHALEFETTEN TEK KİŞİ ARAMADI, TEPKİ GÖSTERMEDİ'

Peki destek için arayan özellikle muhalefetten, siyasetçilerden kimse oldu mu acaba? Siyasi dayanışma ya da kadın dayanışması?

Sağ olsunlar, destek için arayan dostlarımız oldu ama siyasetçilerden, muhalefet partilerinin tümü dahil olmak üzere, tek bir kişi bile aramadı, kimse bir mesaj bile göndermedi. Ya bırakın beni aramayı, o korkunç çağrıya karşı tek bir söz söyleyen siyasetçi oldu mu diye sorsak daha iyi olur, üzülerek söyleyeyim o da olmadı. Bence tüm siyasetçilerin tepki vermesi gerekiyordu.

Sayın Kılıçdaroğlu sustu, HDP Eş başkanları sustu, ittifakımızdaki partiler sustu. Kimse tepki vermedi ve bu maalesef normalleştirildi. Bakın Murat Bey, tüm samimiyetimle söylüyorum, Erdoğan’a idam istense karşısında ilk ben dururum, Selahattin olur; ama Selahattin’e idam istenilirken ne yazık ki büyük bir sessizlik oldu.

'EN AZ ÜÇ DEFA CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI TALEBİNİ İLETTİ'

Selahattin Demirtaş avukatlarıyla irtibat halinde ama siz de kimi kritik mesajlarını kamuoyuna aktardınız. Demirtaş Artı Gerçek’te “Partime cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğumu belirttim, gerekçe sunulmadan reddedildi” dedi. HDP sözcüsü Ebru Günay ise “Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle kurullarımızda değerlendirilmedi, kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı” dedi. Burada birbirinden farklı iki açıklama var. Bu konuda siz nasıl bir bilgi sahibisiniz?

Selahattin’in pek çok konudaki yaklaşımını, ne dediğini gayet iyi biliyorum, çünkü biz Selahattin ile sadece evli bir çift değil yoldaşız aynı zamanda.

HDP'den sadece sizin dediğiniz, Sayın Ebru Günay'ın açıklaması olmadı. Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklama yapan bir parti yetkilisi de 'Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusu olmadı' şeklinde açıklama yaptı.

Keşke adıyla sanıyla resmi bir açıklama yapsaydı daha iyi olurdu ama bu iki açıklama arasında çelişki var. Ebru Günay, 'Talep vardı, hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi' derken ismini açıklamak istemeyen arkadaşımız ise 'Talep gelmedi' diyor. Ebru Günay tam olarak bilgilendirilmemiş de olabilir, tam bilemiyorum.

Beni arayan çok oldu, o yüzden de bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Şu çok önemli Murat Bey, bazı şeylerin zaman sıralaması iyi bilinmezse karışıklık olur. Selahattin, kendi adaylığını partiye önerdi. Daha 2022 Haziran ayıydı, kendisini ziyarete gelen Eş Genel başkanlara söylemişti.

Daha sonra MYK üyesi avukat Doğan Erbaş aracılığıyla bir kez daha iletti. Son olarak da avukatı aracılığıyla bir mektupla Sayın Tayip Temel'e ilettiğini biliyorum. Yani en az üç defa ilettiğinden eminim çünkü önemli bir karardı ve benle paylaştı. Onların da bunu parti toplantılarında aktarmış olmaları gerekir.

Selahattin'e, kendi adaylığıyla ilgili olarak da tek bir cümle bir şey söylenmedi. Hatta ben zaman zaman Selahattin'e de soruyordum, ne oldu bir cevap geldi mi diye. Epey bir zaman geçtikten sonra bir Türk kadın aday düşünüldüğü söylendi Selahattin’e. Sanırım Eylül ya da Ekim ayıydı. Bunun üzerine Selahattin de Sayın Gültan Kışanak’ın adaylığını önermiş. Hatta hatırlarsanız, Aralık’ta Gültan Hanım'ın adaylığı basına da yansıdı.

Açıkçası, halkımız Selahattin’in aday olmasını istiyordu ve bekliyordu da. O yüzden Selahattin, hukuki nedenlerle aday olamayacağının açıklanmasını istedi ki çıkaracağımız adayla ilgili en ufak bir tartışma olmasın. Bunu da Sayın Meral Beştaş'ın kendisini ziyareti sırasında söylediğini biliyorum. Ocak ayının sonlarındaydı. Dediğim gibi, neyin ne zaman olduğunu iyi bilmek gerekiyor.

kaynak:süperhaber