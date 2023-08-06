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Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaşayan besiciler, ilkbahar ve yaz aylarının gelmesiyle beraner 2bin 500 rakımlı Akdağ'da bulunan Kepir Yaylası'na çıkıyor.

Burada çadır kuran ve aileleriyle birlikte yaklaşık 6 ay kalan besiciler, zorlu şartlar altında hayatlarını sürdürüyor.

Doğa ile iç içe olan besiciler yaptıkları peynir, yağ, yoğurt ve çökelekleri satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

"Zor ama bizim için çok zevkli"

Yayla hayatının zorluğunun olduğunu belirten Makbule Dilmen , “Hiçbir şey kolay değil. Biz ilkbaharda hayvanlarımızı alıp yaylaya geliyoruz. Burada eşimize ve çocuklarımıza katkıda bulunuyoruz. Ne yapalım geçim zordur. Hayvanları sağıyoruz.

Peynir, yağ, çökelek olmak üzere elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zorluğu var ama bizim için çok zevkli. 12 yıldır geliyorum. Geceler çok soğuk. Sabah namazına kalkınca insan donuyor” dedi. İHA