Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu olarak yazabildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını duyurdu. Ayrıca, hangi ilaçların bu kapsama dahil olduğunu vatandaşlara SMS ile bildireceklerini belirtti.

İlaç Erişiminde Yeni Dönem Başlıyor

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Raporlu hastalarımızın ilaçlara erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Aile hekimlerinin raporlu olarak yazabildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlarımıza bu kapsama dahil olan ilaçları SMS ile bildirecek."

Bu güncellemeyle birlikte raporlu ilaç alan hastalar, daha geniş bir ilaç yelpazesine ulaşabilecekler ve bu süreçte bilgilendirme SMS'leriyle desteklenecekler.