Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan ilk toplantıyla başladı.

Toplu sözleşme masasına yetkili konfederasyon olarak oturan Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini istedi. 2027'nin ilk altı ayında ise taban aylığına 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci altı ayında da yüzde 15 zam teklif etti. Böylece Memur-Sen, toplu sözleşme masasında, kümülatif olarak 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam talep etmiş oldu.

Konfederasyon ve sendikaların yaptığı teklifler, tasnif toplantılarının ardından nihai şeklini alacak. Tekliflerin kamu işveren heyetiyle müzakeresi, ağustosun sonuna kadar devam edecek.

Talat Yavuz, 2026-2027 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme sürecine ve taleplerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde gelir adaletsizliği ve maaş dengesizliğinin öne çıkarılacak konular olduğunu ifade etti.

Talepler elektronik ortamda da toplandı

Bir önceki toplu sözleşmede çözüme kavuşturulamayan taleplerin olduğunu anımsatan Yavuz, "Geçen toplu sözleşmede yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmadığı gerçeği var. 1. derecedeki bütün memurlara 3600 ek göstergenin verilmesi önemli bir konu. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığında şube müdürleri, kariyer sistemine dahil olmayan gruplar ile üniversitelerdeki akademik personelin maaşlarının düşük kalması gibi ana başlıklar etrafında çalışmalarımızı yaptık." dedi.

Eğitim Bir-Sen'in, toplu sözleşme masasında en geniş kamu çalışanı grubunu temsil ettiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu süreç içerisinde, öğretmen odalarında, üniversite kampüslerinde ve iş yerlerinde arkadaşlarımızı dinleyerek taleplerimiz oluştu. Elektronik ortamda da talepleri toplayarak masaya kapsamlı bir şekilde geldik. Hem Milli Eğitim Bakanlığında hem de üniversitelerdeki çalışanlarımızla 1,5 milyona yakın eğitim çalışanını temsilen masaya oturuyoruz. Sadece eğitim öğretim ve bilim hizmet koluna özgü 93 maddeden oluşan taleplerimiz bulunuyor ama Memur-Sen'in geneli ilgilendiren teklifleriyle çok daha kapsamlı bir hazırlığımız var."

"Eğitim ve yükseköğretim, ülkemizi geleceğe taşıyacak alan"

Yavuz, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde bilim hizmet kolu ve eğitim öğretim çalışanları olmak üzere iki ana başlığı beraber yürüttüklerini belirterek, "Öğretmenler, akademisyenler ve bütün diğer eğitim çalışanları, işini yaparken aklında geçim, kira derdi olmasın, var gücüyle işine odaklansın isteriz. Çünkü eğitim ve yükseköğretim, ülkemizi geleceğe taşıyacak bir alan. Bunu gerçekleştirmek için onlarca başlığı çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim hizmet kolunda "üniversitelerde akademisyen maaşları" ve "akademik zam" olmak üzere pek çok konuyu toplu sözleşme gündemine taşıyacaklarını ifade eden Yavuz, "Akademik zam başta olmak üzere birçok kalemde iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız bulunmakta. Ayrıca, üniversite idari personelinin yer değişikliğinden ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için ilave ödeme kalemleri üzerine de yoğunlaşacağız." diye konuştu.

Eğitim öğretim hizmet kolunda masaya getirecekleri öncelikli konulara ilişkin ise Yavuz, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile kariyer basamakları sistemi kurdu. Ancak şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, araştırmacılar, uzmanlar ve müfettişler bu sisteme dahil edilmedi. Bu arkadaşlarımız, 'bizler yönetici ve sorumluluk mevkiindeyiz ama maaşlarımız öğretmen maaşlarındaki artışın gerisinde kaldı' diyorlar. Gerçekten de öyle. Ek ders ücretlerinin de iki katına çıkarılmasını istiyoruz. Bu hizmet kolunda, aşçılardan yardımcı hizmetler sınıfına, teknik personelden avukat, mühendis, öğretmen, idareci ve müfettişe kadar tüm çalışan gruplarına ilişkin taleplerimizi tek tek ve özenle çalıştık. Bu konular, müzakere masasındaki önceliklerimiz arasında yer alacak. İstiyoruz ki bu toplu sözleşme problemleri çözsün."

Aile Yılı'na özel talepler masada olacak

Talat Yavuz, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, devlet memurlarına yarım zamanlı çalışma hakkı tanıyan yönetmeliğin de kısa süre önce yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu önemli düzenlemeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Aile Yılı" kapsamında Memur-Sen'in aileyi destekleyecek evlilik, çocuk, kira, doğum, ölüm yardımı ve kreş yardımı gibi birçok teklifinin toplu sözleşme masasına sunulduğunu belirten Yavuz, bu teklifleri de müzakere masasında önemle ele alacaklarını vurguladı.

Yavuz, yarım zamanlı çalışma modelinin kadın kamu çalışanlarının iş-aile uyumuna katkı sağlamasını beklediklerini dile getirerek, "Ancak başta okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin çalışma şartlarından kaynaklı olarak süt izin hakkını dahi kullanmakta sıkıntı çıkıyor. Toplu sözleşmede, süt iznini kullanamayan arkadaşlarımıza görevlendirmelerde öncelik verilmesini ve bu kapsamda ikametgahlarına yakın okullarında veya il/ilçe milli eğitim müdürlükleri emrine geçici görevlendirmelerini talep ettik. Bu talebimizin Aile Yılı münasebetiyle karşılık bulacağına inanıyoruz." dedi.