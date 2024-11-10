Kardeş İle Tartışma Sonrası Kayboldu

Akşam saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmeyen genç kız için aile, büyük bir endişe içinde günlerdir haber bekliyor.Gamze'nin, çocukluğundan beri süregelen psikolojik tedavi gördüğü biliniyor ve bu durum, kaybolmasıyla ilgili endişeleri daha da artırıyor. Acılı babası Mustafa Develi, kızının bir arkadaşına "Seni en son göreceğim, otogara gideceğim" şeklinde bir mesaj bıraktığını belirtiyor, bu durum kaybolma vakasının daha da karmaşık hale gelmesine neden oluyor.

Aile Umutsuzca Kızlarını Arıyor

Aile, kızı için polise kayıp başvurusu yaptıktan sonra otogar dahil olmak üzere her yere haber bıraktı, ancak Gamze'den henüz bir iz bulamadı. Baba Mustafa Develi, "Çok üzgünüm, Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın, elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz," diyerek çaresizliğini dile getiriyor ve kızının bir an önce eve dönmesini umutla bekliyor.