14 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrası resmi olmayan sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranları şekillenmeye başladı. Siyasi partilerin büyük çoğunluğu seçimden beklediği sonucu alamadı.

Bu partilerden biri de Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi oldu.

Yılmaz, geçtiğimiz yıl kasımda partisinin 1. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirmiş Erdoğan'a, "Çık karşıma" diyerek meydan okumuştu. Yılmaz, kurultayda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seninle Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum Erdoğan. Öyle oradan yandaş basıncılarını alıp, kameraların önünü dizip, uçaklara bindirip, yedirip içirip, rüşvet vererek konuşma. Erdoğan karşıma çık karşıma. Karşıma çık."

En düşük oy alan parti oldu

Yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren Yılmaz, geçen pazar yapılan seçimlerde büyük bir hezimet yaşadı. YSK verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı.

Bu da oran olarak 0,02'ye tekabül ediyor. Yenilik Partisi, 0,02'lik oy oranıyla seçime katılan partiler arasında en düşük oyu alan parti oldu.

Kaynak: İnternethaber