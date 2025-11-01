Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

EPDK bu kararı, elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla aldığını açıkladı.

Türkiye genelinde yaklaşık 43 milyon mesken abonesi bulunuyor.

2,5 MİLYON ABONE ETKİLENECEK

Yeni limitin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaklaşık 2,5 milyon abonenin (tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı) düzenlemeden etkileneceği öngörülüyor.

Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 12 soru ve yanıtları şöyle:

1- BU UYGULAMANIN AMACI NE?

Mevcutta tüm elektrik abonelerine sağlanan desteklerin daha adil dağılımını sağlamak ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını teşvik etmek.

2- TÜRKİYE'DE KONUTLARDA AYLIK ORTALAMA ELEKTRİK TÜKETİMİ NE KADAR?

Türkiye'de konutlarda aylık ortalama elektrik tüketimi 200 kilovatsaat civarında.

3- YENİ UYGULAMA HANGİ ELEKTRİK TÜKETİM MİKTARLARINI KAPSIYOR?

Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

4- 333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

333 kilovatsaatin güncel fatura tutarı 984 lira.

5- YENİ UYGULAMADAN ABONELERİN NE KADARI ETKİLENECEK?

2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

6- YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANACAK?

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

7- LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPAN TÜKETİCİLERE NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?

Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.

8- TOPLAM ELEKTRİK TÜKETİMİNİN YÜZDE KAÇINI UYGULAMADAN ETKİLENECEK ABONELER YAPIYOR?

Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29’una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29’unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.

9- BU UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

10- SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?

Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.

11- LİMİTİN ÜZERİNDE TÜKETİM YAPAN ABONELER NASIL BELİRLENECEK?

Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.

12- LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPMAYA BAŞLADIĞINDA DEVLET DESTEĞİNDEN NASIL FAYDALANACAK?

2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.