Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) düzenlenecek 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önde gelen bilim insanları, milli teknoloji atılımları, aşı üretimi, hücre ve gen tedavileri, yapay zeka gibi sağlığın geleceğine yön verecek kritik başlıkları ele alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Üreten Sağlık" temasıyla yarın bir otelde başlayacak ve üç gün sürecek Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda bilimsel çalışmaların yanı sıra sağlık endüstrisine ilişkin gelişmeler de kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.

Sağlığın geleceğini şekillendiren stratejik buluşmalara ev sahipliği yapacak kurultayda, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere yurt dışından 40 Türk bilim insanı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 20 ülkeden sağlık bakanları ve üst düzey yöneticileri, politika yapıcıları, sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu yöneticileri ile toplam 3 bin davetli Ankara'da bir araya gelecek.

Kurultayın yarınki ilk gününde TÜSEB bünyesindeki 9 enstitü, konusunda öncü bilim insanlarıyla bir araya gelecek ve bu çerçevede 38 bilimsel toplantı yapılacak. Toplantıların çıktıları gelecekteki sağlık vizyonunu belirlemek amacıyla birer rapor haline dönüştürülecek.

Sağlıkta milli teknoloji çalışmaları ele alınacak

Kurultayın ikinci günü 25 Kasım'da "Üreten Sağlık" temasıyla bilim insanları, yerli sağlık endüstrisinin öncüleri ve kamu yöneticileri bir araya gelerek sağlığın geleceğine yön verecek kritik başlıkları masaya yatıracak.

Bu kapsamda, Türkiye'nin sağlık sanayisine kendi kimliğini kazandıracak vizyonun tartışılacağı "Sağlıkta Tam Bağımsızlık: Milli Teknolojimizin Yeni Rotası" paneli de gerçekleştirilecek.

Ayrıca, dünyada iz bırakan Türk bilim insanlarının başarılarının ve küresel etkisinin ele alınacağı "Bilimin Işığında Dünyadaki Türk Bilimi" paneli düzenlenecek.

Uluslararası fonlar, proje başvuruları ve bütçelendirme süreçlerine ışık tutacak TÜSEB ve uluslararası işbirlikleri panelleri ise araştırmacılar ve girişimciler için yol açıcı nitelikte olacak.

Üreten Sağlık İş Forumu

Kurultay kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek ve etkinlik süresince ziyarete açık kalacak geniş kapsamlı "Üreten Sağlık İş Forumu" ilaç, aşı ve tıbbi cihaz sektöründeki firmaların en yeni teknoloji ve AR-GE ürünlerini sergileyeceği önemli bir vitrin niteliği taşıyacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen stratejik sağlık ürünlerinin lansmanlarına ev sahipliği yapacak olan bu platformda, akademi, sanayi ve kamu temsilcileri "fikirden ürüne" giden süreçte bir araya gelerek yatırım fırsatlarını ve ticarileşme stratejilerini değerlendirme imkanı bulacak.

TÜSEB 2026 proje çağrıları ilk kez duyurulacak

TÜSEB bünyesindeki enstitülerin öncülüğünde şekillenen kurultay programında, sağlığın geleceğini belirleyecek konular ele alınacak.

mRNA teknolojileri, aşı üretimi, hücre ve gen tedavileri, sağlıkta yapay zekanın kullanımı, akıllı karar destek sistemleri ve büyük veri yönetimini içeren dijital sağlık uygulamaları katılımcılar tarafından tartışılacak.

Ayrıca CAR-T hücre tedavileri, kişiselleştirilmiş tıp, obezite ve diyabetle mücadele stratejileri, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kanıta dayalı tıp ile entegrasyonu, tıbbi cihaz ve ilaçta yerlileşme hamlesi ile ruhsatlandırma ve klinik araştırma vizyonu gibi başlıklar detaylandırılacak.

Kurultay kapsamında, araştırmacılara yol haritası sunacak olan TÜSEB 2026 proje çağrıları ilk kez duyurulacak. Buna ek olarak, TÜSKA tarafından iki gün sürecek akreditasyon bilgilendirme eğitimi gerçekleştirilecek.

TÜSEB ödülleri ve onur gecesi

Kurultayın üçüncü günü olan 26 Kasım'da ise Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde "2025 TÜSEB Ödül Töreni" yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini bulacak.

Verilen ödüllerin yanı sıra, bu yıl ilk defa Ordinaryüs Prof. Dr. Gazi Yaşargil anısına özel ödül takdim edilecek. Törende ayrıca 2025 Yılı TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü ve TÜSEB İnovatif Sağlık Ekibi Ödülü de ilk defa takdim edilecek.