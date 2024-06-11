Ogeday, Seda, Nefise ve Atakan arasındaki kıyasıya mücadelede Atakan'ı 3-2'lik skorla yenen Batuhan, Survivor'ın İstanbul'a dönen ilk finalisti olmayı başardı. Batuhan, bu zaferi ailesine ve destekçilerine armağan ettiğini belirtti. İkinci finalist ise bugün oynanacak final oyununun ardından belirlenecek.

Final Heyecanı Devam Ediyor!

1 Ocak'ta başlayan Survivor All Star 2024, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada büyük final merakla bekleniyor. Peki, 11 Haziran Salı günü Survivor'da kim kazandı?

İlk Finalist Kim Oldu?

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Ogeday, Seda, Nefise ve Atakan arasında büyük bir mücadele yaşandı. Bu heyecan dolu oyunun sonunda ilk finalist Batuhan Karacakaya oldu.

Kıyasıya Mücadelede Kim Öne Çıktı?

Ogeday, Seda ve Nefise oyunda peş peşe sayılar kaybederek elendiler. Atakan ve Batuhan ise finale kalmayı başardı. Atışlarda rakibi Atakan'ı 3-2'lik skorla yenen Batuhan, Survivor All Star'ın İstanbul'a dönecek ilk finalisti oldu. Kazandığı bu zaferle ilgili Batuhan, "Çok mutluyum. Bu kolyeyi kazandığım için inanılmaz mutlu hissediyorum. İstanbul'a giderken o uçağa mutlu ve gururlu şekilde bineceğim. Bu kolyeyi aileme ve destekleyenlere armağan ediyorum" dedi.

İkinci Finalist Kim Olacak?

Bugün oynanacak 2. final oyununun ardından ikinci finalist belirlenecek. Kazanan yarışmacı yarışmanın sonucunda sayfamızda yayınlanacak.