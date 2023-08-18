Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerle tüketicinin korunmasını sağlarken, piyasada oluşan haksız rekabetin ise önüne geçmeye çalışıyor.

Özellikle fiyat etiketlerinde haksız ve fahiş oynamalar yapan firmalar, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerden kaçamıyor.

Malın kasa fiyatıyla etiket fiyatı arasında oluşan farklılıklarla ilgili denetimlerini sürdüren bakanlık, 11 bin 371 firmaya da ceza kesti.

19 milyon 98 bin 807 TL ceza

Bakanlık bu kapsamda yaptığı denetimlerde; 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 ürünü denetledi. Aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza uygulandı.

2022 yılında uygulanan ceza: 216 milyon

2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda; 216 milyon 494 bin 580,02 TL, 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 itibarıyla toplam 142 milyon 282 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır.

Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaktadır.

Tüketicilerimizin taraf olduğu birçok alanda aşağıda ayrıntılarına yer verilen denetim faaliyetleri Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimler sonucunda başta mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi konularda tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bu kapsamda,

*2022 yılında; yapılan denetimler sonucunda 268 firma denetlenmiş, ihlali tespit edilen 107 firmaya toplam 157.173.605,79 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

* 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla, 75 firma denetlenmiş mevzuata aykırı faaliyetleri tespit edilen 69 firmaya 67.062.267 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ensonhaber