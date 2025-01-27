1Şubat 2025'ten itibaren elektrik faturalarında önemli bir değişiklik başlayacak. Bu tarihten sonra, aylık elektrik tüketimi 417 kWh'ı aşan aboneler, elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden alacak ve faturaları artacak. Bu düzenleme, yalnızca yüksek elektrik tüketen küçük bir kesimi etkileyecek.

İşte yeni düzenlemenin detayları ve etkileri hakkında bilmeniz gerekenler.

HANGİ ABONELER ETKİLENECEK?

Yeni düzenleme, aylık 417 kWh’den fazla elektrik tüketen aboneleri kapsayacak. Ancak, bu grubun sadece yüzde 3’ü etkilenecek. Bu, yaklaşık 1.2 milyon haneyi oluşturuyor. Diğer yüzde 97'lik kesim ise mevcut tarifeden etkilenmeyecek ve faturalarında bir değişiklik olmayacak.

YENİ TARİFEYE KİMLER GEÇECEK?

Yüksek tüketim yapan meskenler ve ticarethaneler, yeni tarifenin uygulanacağı kesimlere dahil olacak. Şu anki düzenlemeye göre, bin 50 TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ve 5 bin TL’nin üzerinde ödeme yapan ticarethaneler, daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Örneğin, şu an 1.050 TL olan bir fatura, yeni düzenlemeyle 2 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

MEVCUT TÜKETİCİ PROFİLİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Yeni düzenlemeyle birlikte, elektrik faturalarının büyük kısmı değişmeden kalacak. Ortalama bir evin elektrik faturası şu an 414 TL civarındayken, çoğu abone için bu faturalarda bir artış olmayacak. Ancak, daha fazla enerji tüketenler için maliyetler yükselecek.

YÜKSEK TÜKETİM YAPANLAR NE YAPMALI?

Eğer yıllık 5 bin kWh ve üzeri tüketim yapıyorsanız, klima gibi enerji tüketimi yüksek cihazlar kullandığınız yaz aylarında fazla enerji harcadığınız için faturalarınız artabilir. Yeni düzenlemede, yıllık tüketim dikkate alındığından, mevsimsel tüketimler de ortalamayı etkileyecek.

HAZİNE DESTEĞİ KALDIRILIYOR

Elektrik tarifesinde yapılan bu değişiklikle, Hazine’den sağlanan 50 milyar TL'lik destek kaldırılmış olacak. Bu, özellikle yüksek tüketim yapan abonelere, gerçek maliyetlerin yansıtılmaya başlanması anlamına geliyor.

SERBEST TÜKETİCİ ANLAŞMALARI

Bin TL'nin üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, daha uygun tarifelere geçebilmek için elektrik şirketleriyle serbest tüketici anlaşması yapma hakkına sahip olacak. Bu şekilde daha uygun fiyatlardan elektrik alabilirler.

YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Bazı özel yerler ise yeni düzenlemeden muaf tutulacak. Cami, Cemevi, AFAD barınma merkezleri gibi kamuya hizmet veren yerler, bu düzenlemeden etkilenmeyecek ve mevcut tarifeye devam edebilecekler.

ELEKTRİK FATURASI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Yeni düzenleme, 1 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlanacak. Yüksek tüketim yapan aboneler, bu tarihten itibaren daha yüksek elektrik faturaları ödeyecekler.

Bu düzenleme, düşük tüketimli abonelerin faturasını etkilemeyecek olsa da, yüksek tüketim yapanlar için önemli bir değişim anlamına geliyor.