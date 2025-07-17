2 yıl boyunca üst üste ekilip biçilmeye araziler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tapu sahibinin rızası aranmaksızın üçüncü kişilere kiralanacak. Kiralanan araziden gelen gelirin tamamı hak sahibinin hesabına aktarılacak.

1 EYLÜL'DE LİSTE YAYIMLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada arazi tespitinde, bölgelerin hasat dönemine de bakılarak 1 Eylül'den 31 Ağustos'a kadarlık sürenin dikkate alınacağı belirtilirken, 2025 yılına ilişkin listenin 1 Eylül itibarıyla yayınlanması bekleniyor.

Milliyet'e konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Hakan Özelmacıklı, kiralama önceliğinin tarım arazisine yakın yerleşim yerinde bulunanlara, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına yapılacağını aktardı.

KOMİSYON FİYATLARI BELİRLEYECEK

Kira bedelinin komisyon tarafından belirleneceğini kaydeden Özelmacıklı, "Rayiçlerin tespitiyle ilgili Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak. Bu komisyon değerleri belirleyecek. Komisyon içerisinde il müdür yardımcısı, şube müdürü, varsa ilçe müdürü gibi toplam 5 asil, 2 yedek üyeden oluşan bir grup olacak" dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kiralık arazilerin duyurusu ise il müdürlüğü internet sayfasında ve elektronik ortamda 7 gün süre ile ilan edileceğini söyleyen Özelmacıklı, başvurular için şu bilgileri verdi:

"İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler bir talep formu dolduracak ve il müdürlüklerine başvuru yapacaklar. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerlendirme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

MEVDUAT HESABINA AKTARILACAK

Bir yere birden fazla talep varsa en yüksek teklifi verene, orada ikamet eden ya da sivil toplum, meslek odalarından talep çıkmazsa öncelikli gruplar dışında istekli çıkması halinde onlardan birine de kiralama yapılabilecek"