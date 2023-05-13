Yeşil Sol Parti’den Van 2. Sıra Milletvekili adayı olan Avukat Zülküf Uçar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Zülküf Uçar, 1982 Van doğumlu, evli.

İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı.

Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak kayıt yaptırdı.

Üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olan Zülküf Uçar, 2007 yılından itibaren Van’da avukatlık mesleğine başladı.

İlk olarak Baro İnsan Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonları başta olmak üzere birçok kurul ve komisyonda görev yaptı.

2012-2016 yılları arasında 2 dönem üst üste Van Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

2018-2022 yılları arasında Van Barosu Başkanlığını iki dönem yürüttü.

2022 yılında yapılan Baro seçimlerinde Türkiye Barolar Birliği Delegeliğine seçildi.

Uçar, son olarak 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde Yeşil Sol Parti'den Van 2. Sıra Milletvekili adayı oldu.