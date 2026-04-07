Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, nisan ayında geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami prim tutarlarını duyurdu. Açıklanan yeni tarifeye göre primlerde ortalama yüzde 2,7 oranında artış yapıldı.

Otomobil, motosiklet, taksi, otobüs ve traktör gibi tüm araç türlerini kapsayan yeni listeyle birlikte sürücülerin ödeyeceği minimum ve maksimum tutarlar da netleşti.

Ankara'da ise 0'ıncı basamakta yer alan sürücüler 52 bin 512 lira öderken, 8'inci basamakta bu rakam 8 bin 288 lira seviyesinde açıklandı.

TİCARİ ARAÇLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ticari araç grubunda yer alan taksi ve otobüslerde prim artışları daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. İstanbul'da ticari taksiler için 0'ıncı basamak primi 145 bin 205 liraya yükselirken, 8'inci basamakta bu tutar 24 bin 201 lira oldu.

Ankara'da taksi primleri en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük 23 bin 516 lira olarak belirlenirken; İzmir'de bu rakamlar 136 bin 986 lira ile 22 bin 831 lira arasında değişti.

Otobüs tarafında ise İstanbul'da 31 koltuk ve üzeri araçlar için 0'ıncı basamak primi 356 bin 734 liraya ulaştı. Aynı araç grubunda 8'inci basamakta prim 59 bin 456 lira olarak hesaplandı.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI

2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanan sürücülere 1246 lira idari para cezası uygulanıyor. Bununla birlikte, sigorta yaptırılana kadar araç trafikten men ediliyor.

Öte yandan trafik ekipleri, bazı durumlarda sürücülere anında ceza kesmek yerine poliçenin hızlıca yaptırılması için süre tanıyabiliyor. Ancak sigortasız araç kullanımı, hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi riskler barındırmaya devam ediyor.