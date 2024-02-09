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TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta müsabakasında Van Spor FK deplasmandı Zonguldak Kömürspor A.Ş.’ye konuk olacak.

Pazar günü oynanacak olan maçın hakemleri Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Buna göre Zonguldak Kömürspor A.Ş. – Van Spor FK maçında Doğukan Yıldırım düdük çalacak. Mustafa Onur Özgenç ve Şeyhmus Baysal’ın yardımcı hakemlik yapacağı maçta Ali Emir Yolcu da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Zonguldak Kömürspor A.Ş. – Van Spor FK maçı 11 Şubat 2024 Pazar günü Karaelmas K. Köksal Stadı’nda oynanacak ve müsabaka saat 14.00’te başlayacak.