İran-İsrail gerilimi hem piyasaların hem de siyasetin gündeminde. Tarafların birbirlerini bombaladıkları saldıralarda altın ve petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Borsa İstanbul ise dün güne düşüşle başlarken savunma sanayisinin hisseleri yükselmişti.

27 OCAK'TAN BERİ BİR İLK

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik “önleyici ve kesin” bir saldırı başlatmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7’yi aşan bir yükselişle 78,50 doları gördü. Bu seviye, 27 Ocak’tan bu yana en yüksek nokta oldu. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrol de yüzde 7,86 yükselerek 73,39 dolara ulaştı.

AKARYAKITA ZAM GELDİ!

İran-İsrail gerilimi piyasaları sert bir şekilde etkilerken akaryakıta hem dün hem de bugün beklenen zam geldi. Benzine dün 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından bugün ise motorine 1 lira 49 kuruş zam yapıldı.

17 HAZİRAN'DA TABELA YENİDEN DEĞİŞİYOR

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin akaryakıta etki oluşturması beklenirken 17 Haziran'da zam geleceği öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 17 Haziran’dan geçerli olacak şekilde benzine 1,70 TL, motorine ise 1,30 TL zam daha bekleniyor.