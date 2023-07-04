Türkiye 6 Şubat'ta deprem felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

İlk andan itibaren bölgeye akın eden yetkililer, kentlerin ayaklanması için büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

5'inci aya girilen asrın felaketinde, depremzede vatandaşların yaraları önemli ölçüde sarıldı.

Öğretmenler seferber oldu

Öte yandan bölgeye seferber olanlar arasında kurumlar, kuruluşlar, STK'lar, öğretmenler ve güvenlik güçleri de yer aldı.

Devlet eliyle bölgeye kurulan çadırlarda öğretmenler, öğrencileri sınavlara hazırladı.

Hizmet puanları artırılacak

Kentlerde görev yapmayı sürdüren öğretmenler için de önemli çalışmalar yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde göreve devam etmek isteyen öğretmenlerin hizmet puanlarını artıracaklarını bildirdi.

"Yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik"

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bölgedeki arkadaşlardan yer değişikliği yapmak isteyenlere takvimde öncelik verdik. Buna rağmen yer değişikliği yapamayan arkadaşlar normal başvuru da yapabilecekler. Sorun gene çözülmezse süreç tamamlandıktan sonra yardımcı olmaya çalışacağız.

İkinci bir şey daha yapıyoruz. Tüm yaşadıklarına rağmen bölgede hizmete devam etmek isteyen, öğrencilerinden ayrılmak istemeyen fedakar arkadaşların hizmet puanlarını artıracağız. Dedim ya elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Deprem bölgesinde göreve devam edecek öğretmenlerin hizmet puanları artırılacak

Hizmet puanı nedir

Atama sürecinde önemli olan hizmet puanı, öğretmenlerin bölgeler ve hizmet alanlarına göre 1 yıllık çalışmalarının sonucunda aldıkları puana denir.

Hizmet puanı ne işe yarar

Öğretmenler yer değiştirirken hizmet puanı üstünlüğü baz alınır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda ise hizmet süresine bakılır.

kaynak: AA