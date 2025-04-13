Van kahvaltısının tanınan ismi Yusuf Konak, Dünya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği tarafından "Dünya Ahileri Ödülü"ne layık görüldü. "Mesleğini Sanatla Buluşturanlar" kategorisinde "Van Kahvaltısı Gösteri Sanatı İcracısı" ödülüne layık görülen Yusuf Konak’ın 50 yıllık emek, lezzet ve gönül zanaatkârlığı, uluslararası arenada takdirle karşılandı.

Aldığı ödül ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan Yusuf Konak, "Ahilik; Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret ve ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.

Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. 600 yıl Anadolu’da uygulanan Ahilik teşkilatı, gençlerin iyi yetişmesini ve meslek kazanmasını sağlardı. Bu anlamda beni bu ödüle layık gören ve her daim yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.