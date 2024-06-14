Ünlü Din Bilimci Yusuf Kavaklı Hayatını Kaybetti

Dini konulardaki derin bilgisiyle tanınan ve televizyon programlarında sıkça soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Kavaklı'nın, hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kanser Teşhisi ve Yoğun Bakım Süreci

Geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konulan Yusuf Kavaklı, tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. Maalesef, bu süreçte hayatını kaybeden Kavaklı, televizyon programları ve yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelmişti.

Tartışmalı Açıklamalarıyla Gündemdeydi

Yusuf Kavaklı, yaptığı açıklamalarla zaman zaman sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Özellikle, "Kadınsa çamaşırımı yıkayacak, yemeğimi yapacak, evi temizleyecek, yatağımı serecek! Allah emretmiş bunu be! Ne konuşuyorsun sen? Yapmayacaksan niye geldin?" ifadeleri büyük tepki toplamıştı.

Cenaze Töreni Düzenlemeleri

Yusuf Kavaklı'nın cenaze namazının cumartesi günü öğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.

Canlı Yayında Gözyaşları

Kavaklı'nın program ortağı Nur Viral, ölüm haberini canlı yayında gözyaşları içinde duyurdu. Viral, yayının kendisi için çok zor olduğunu belirterek, Kavaklı'nın sevenlerine ve ailesine sabır diledi. "Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Sevdiğiniz birini kaybettiğinizde onun anonsunu yapmak çok zor bir durumdur. Yusuf Kavaklı Hocamızı kaybettik. Hepinizden dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun." diyerek duygularını ifade etti.

Yusuf Kavaklı Kimdir?

1946 yılında Sivas'ta doğan Yusuf Kavaklı, ilkokulu köyünde bitirdi. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nden, 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1982-1986 yılları arasında Belçika'da din dersi öğretmenliği yaptı. Kavaklı, kariyeri boyunca dini konularda birçok kişiye rehberlik etmiş ve eğitim vermiştir.