Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere Cibril Mahallesi Kırcaahmetli mevkisindeki köy odasına gelen 85 yaşındaki İsmail Yıldız bir anda fenalaştı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen İsmail Yıldız, kurtarılamadı.

2 KİŞİ DAHA KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Rize'nin Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde de sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde de yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.AA