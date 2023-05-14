Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından 14 Mayıs 2023 seçimlerine dair kritik bir seçim yasağı bilgilendirmesi yaptı.

Twitter paylaşımında "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır" diyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır.

Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Süperhaber