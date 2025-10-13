Kış turizm merkezi Erzurum'da, şehir merkezine mevsimin ilk karı 13 Ekim'de yağdı. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar, il merkezini beyaz örtüyle kapladı.

Ekim ayı ortasında yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Sabah iş yerlerine kışlık kıyafetleriyle giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ise sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması yürüttü.

Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Kentte henüz kışlık lastiklerini takmayan sürücüler de erken yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü.

Vatandaşlardan Hakan Sak, AA muhabirine, bu sene kışın erken geldiğini belirterek, "Eskiden 'Erzurum'da kış, ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 10 gün önce ya da 10 gün sonra gelir derlerdi ama bu sene ne bayramı bekledi ne başka bir şeyi." dedi.

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Bingöl'de, hava sıcaklığının düşmesiyle Karlıova ve Yedisu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Dağların yamaçlarında bulunan birçok köy ve mezra beyaza büründü.

Yedisu-Çat kara yolunda, kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintilerine de yol açtı.

Bayburt

Bayburt, Rize ve Gümüşhane'de hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Bayburt il merkezinde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası henüz hasat yapılmayan tarım arazileri de kar altında kaldı.

Kar ve soğuk hava yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

Rize

Rize'de iki gündür etkili olan yağmurun ardından gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı görüldü.

Hayvancılık yapan besiciler ise kar yağışı nedeniyle hayvanlarıyla beraber köylerine dönmeye başladı.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'ne sezonun ilk karı yağdı.

Yağışın ardından kayak merkezinde 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pist karla kaplandı.

Beyaza bürünen Zigana Geçidi'nde ise kar ve sis ziyaretçilerine güzel manzaralar sundu.

Tesis işletmecilerinden Yasin Hamdi Karabulut, AA muhabirine, kayak tesisinde yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Kar yağışıyla hava sıcaklığının daha iyi duruma geldiğini aktaran Karabulut, "Geçen seneye göre kar erken geldi. Yağışın erken gelmesi, sezonun erken başlaması demek." dedi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezi ile Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçede, ağaçlar, bitkiler, parklar ve bahçeler karla kaplandı.

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise 10 santimetre ölçüldü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Turizmci Fatih Soğukbulak, AA muhabirine, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Sabah kar yağışına uyandık, her yer beyaza büründü. Turizmciler olarak çok sevindik, inşallah devamı gelir." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyü kar yağışıyla beyaza büründü.

Ardahan

Ardahan'da ise soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisi başta olmak üzere yüksek tepeler karla kaplandı.

Ekipler, karla mücadele çalışması başlattı. Bölgede kar yağışının yanı sıra yer yer sis de etkili oluyor.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ve Pülümür ilçelerinde de yüksek kesimler beyaza büründü.

Sonbaharın sarı tonlarıyla bütünleşen dağlarda, güzel manzaralar oluştu.

Erzincan

Erzincan'da kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Erzincan-Sivas kara yolunda bulunan Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolunun Ahmediye mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgede çok sayıda tır, kar nedeniyle yolda kaldı.