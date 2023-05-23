14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs tarihinde başladı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

İLK TURDA KULLANILAN OYU ŞİMDİDEN YAKALADI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda 28 Nisan’da başlayıp 9 Mayıs'ta sona eren oy yurt dışı oy kullanma işlemlerinde 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı.

Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu.

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Bu oylardan 146 bin 847’si geçerli, bin 336’sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı yüzde 4.33 olmuştu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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