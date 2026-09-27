Yöresel ürünler etkinliği kapsamında getirilen 2 deve ile 4 midilli atı, renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle çocuklu ailelerin büyük ilgi gösterdiği alanda, vatandaşlar hayvanların üzerine binerek tur attı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğin sorumlusu Halil Baçak, Türkiye’nin 81 ilinden gelen yöresel ve tekstil ürünlerini Yüksekova halkının beğenisine sunduklarını belirtti.

Baçak, ürünlerin yanı sıra deve ve midilli atlarını de getirdiklerini ifade ederek, "Yüksekova halkı için getirdik ve çok güzel bir ilgi var. Gelenler burada hem hayvanların üzerinde tur attı hem de onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğimiz önümüzdeki pazar gününe kadar devam edecektir" dedi.