Teknoloji yetkinliği yüksek bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve TÜBİTAK'ın ortak çalışmaları sonucu ilçede kurulan deneyap atölyeleri başarılar getirilmeye başladı. Teknoloji alanına dönüştürülen deneyap atölyeleri çocuklar tarafından yoğun ilgi görürken, yaptıkları işlemlerle geleceğe emin adımlarla yürüyorlar.

Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan deneyap atölyelerinde eğitim alan öğrencilere; tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nano teknoloji ile yapay zeka alanlarında eğitimler verilmesi de sağlanıyor.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, çocukları geleceğe hazırladıklarını belirterek, “Deneyap atölyemizde toplam 75 öğrencimiz eğitim görmektedir. Bu öğrencilerimizle 3 yıl içinde bu eğitimleri tamamlamayı hedefliyoruz. Bu öğrencilerimiz sıradan öğrenciler değil, kendi okullarında hep başarılı olan 75 öğrencimizdir.

Eğitmenlerle birkaç konuyu burada bitirmiş durumdalar. Şimdi de robotik kodlama üzerinde çalışıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve teknoloji takımıyla ortaklaşa yürütülen bir projedir. Bize böyle bir imlanı sunan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ortaklarına, valimize, kaymakamımıza ve il müdürümüze sonsuz şükranlarımızı sunarız. Burada emek veren öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Çok özverili bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

Bilgisayar Mühendisi Leyla Şener ise öğrencilerle güzel işler yaptıklarını söyleyerek, “Dört yıldır deneyap atölyelerinde teknolojiyle iç içe çalışıyoruz. 11 alanda eğitim veriliyor. İki eğitimimizi tamamlamış bulunmaktayız. İlki olan tasarım ve üretim üzerineydi, onu bitirdik. Şu an robotik kodlama eğitimimizi tamamlamak üzereyiz. Öğrencilerimiz hem teorik hem de uygulama üzerinden sınava tabi tutuluyor. Başarılı olan öğrenciler eğitim almaya hak kazanıyor. 75 öğrencimiz bulunmakta. Öğrencilerimiz çok güzel bir hevesle işlemlerini tamamlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ecrin Çiçek isim öğrenci de 75 öğrenci olarak ders aldıklarını söyleyerek, “İlk başta tasarım ve üretim dersi aldık. Bu derste makineleri kullanmayı öğrendik. Tasarımda hangi aşamalar olduğunu öğrendik. Şu anda robotik kodlama dersi görüyoruz. Robotlarımıza ses ekleyebiliyoruz, yürütebiliyoruz. Robotik kodlama çok eğlenceli bir ders çünkü öğrenirken de eğleniyoruz. Bize bu imkanları sağlayan tüm öğretmen ve gençlik merkezimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.iha