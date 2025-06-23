Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.00 sıralarında Yüksekova Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Yüksekova Çevre Yolu'nda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.