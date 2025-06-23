Van Büyükşehir Belediyesi (Van BŞB), Eski Cezaevi Caddesi’ni yenilemek için çalışmaların startını verdi. Yapılacak çalışmalarla beraber 730 metrelik cadde, bir ay boyunca trafiğe kapalı olacak.

Van’da yoğun olarak kullanılan Eski Cezaevi Caddesi, baştan sona yenilenecek. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İki Nisan ve Kazım Karabekir caddeleri arasındaki 730 metrelik caddede drenaj hattı, kaldırım ve sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

CADDE 1 AY BOYUNCA TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Van BŞB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, altyapısı yetersiz ve büyük kısmında kaldırım bulunmayan caddede yapılan yenileme çalışmalarının bir ayda tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar süresince Eski Cezaevi Caddesi ile bağlantılı Uzun Sokak ve Şehit Osman Sokak da araç trafiğine kapalı olacak. Belediye, kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif yolları daha kullanışlı hale getirmek amacıyla bu projeyi hayata geçiriyor.

Caddenin, çalışmaların ardından planlanan tarihte yeniden trafiğe açılması bekleniyor.