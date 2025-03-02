2024 yılında mahalle statüsü kazanan Dilekli Yazılı Mahallesi'nde bugün muhtarlık seçimi yapılıyor. Ferik Onğan ve Cemal Konür'ün yarıştığı seçimde, Mehmetçik İlk ve Ortaokulunda 6 sandık kuruldu. 2 bin 330 seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimde, mahalle sakinleri yeni muhtarını belirlemek için sandık başına gitti.

Oyunu kullanan Sinan Yakut, "Kısa süre önce mahalle statüsüne geçtik. Bugün de mahallemiz için muhtar adaylarına oy veriyoruz. İyi olan kazansın" diye konuştu.