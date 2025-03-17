Olay, akşam saatlerinde Yüksekova-Van Karayolu'nda bulunan Suüstü köyünün yakınlarında meydana geldi. Havaların ısınmasıyla dağlardaki eriyen karlar sonucu zemin yumuşayınca kaya parçaları karayoluna düştü.

Yolda seyahat eden sürücüler, kaya parçalarının yolda olmasından dolayı bir süre durarak el birliğiyle çalışmaya başladı. Vatandaşlar kaya parçalarını yoldan kaldırarak seyahatlerine devam etti.

Örnek bir davranış sergileyen Candemir Alim isimli vatandaş, tüm sürücüleri durdurarak kaya parçalarının düştüğü yeri temizlemelerini sağlarken, sürücüleri büyük bir felaketten kurtardı.