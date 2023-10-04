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Dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, bugün de kuvvetli şekilde etkili olmayı sürdürüyor. Yağışlardan dolayı zeminin yumuşaması sonucu Yüksekova-Van kara yoluna Yeni Köprü bölgesinde kaya parçaları düştü.

Şans eseri herhangi bir yaralanma ve maddi hasar meydana gelmezken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına bırakarak kaya parçalarını temizledi.

Kara yolunun tehlike saçtığını belirten sürücüler, “Van’dan Yüksekova’ya, Yüksekova’dan Van’a giden tüm sürücüler dikkat etsin” uyarısında bulundu.

kaynak:iha